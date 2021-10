Poilley. Remade : un ultime report pour sauver l'entreprise

Un ultime report a été décidé au jeudi 9 janvier ce mardi 17 décembre, devant le tribunal de commerce de Rouen, pour Remade, entreprise de reconditionnement de téléphones portable qui emploie encore aujourd'hui 320 salariés à Poilley, dans le sud Manche.

Deux offres examinées

Deux offres non recevables ont été présentées, l'une par l'ancien dirigeant du groupe et fondateur de Remade, Mathieu Millet, qui prévoit la reprise de 142 salariés, mais les représentants du personnel ont voté, lundi 16 décembre, un avis en CSE pour s'exprimer de manière très défavorable sur cette offre qu'ils considèrent "comme indécente", selon l'avocat des salariés Thomas Hollande. La seconde offre est celle d'un candidat indien, avec une expérience reconnue dans la téléphonie avec des marchés porteurs en Russie, en Moyen-Orient et en Angleterre.

C'est cette offre qui a les faveurs des représentants des salariés. Thomas Hollande, l'avocat des salariés :

Thomas Hollande Impossible de lire le son.

Ce nouveau report, c'est aussi et encore un sentiment de grande incertitude en ces périodes de fêtes pour les salariés. Sophia Garcia membre du CSE :

Sophia Garcia Impossible de lire le son.

La prochaine audience se tiendra donc le jeudi 9 janvier. Les salariés qui ont déjà détruit 6 000 smartphones depuis le jeudi 12 décembre vont poursuivre leurs actions pour protester contre le refus des actionnaires de participer au financement du plan social.