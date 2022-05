Tendance Confidences. Comment prendre soin de son âme ?

Mal-être, souffrances psychiques, sexualité en berne, dépendance aux écrans, rapport démesuré au travail, perte de sens, solitude… Si les psychothérapies et la pharmacologie sont précieuses, elles ne permettent pas de la guérir, cette âme. Et pour cause, tous ces troubles ont leur origine au plus profond de nous, au-delà même de notre biologie et de notre mental. Ils renvoient à des tensions intérieures que les plus grandes traditions spirituelles de l'humanité ont identifiées, explorées et accompagnées. Leur soin relève non pas tant d'un traitement que d'une Sagesse de vie. Dès les premiers siècles du christianisme, les Pères du désert ont développé une véritable pharmacie de l'âme, dont la vertu est de contribuer à la santé spirituelle.

Jean-Guilhem Xerri Impossible de lire le son.

Prenez soin de votre âme, un livre à découvrir, aux Editions du Cerf !