Tendance Emploi: mardi 31 juillet

A Caen une résidence pour sénior recherche un nouveau cuisinier ou cuisinière en CDI, 35h hebdomadaire avec parfois du travail le samedi et le dimanche.

Vous avez un CAP ou BEP en restauration, vous savez utiliser le tableur vous pouvez postuler.



Numéro d'offre 92 92 96 E



Au Mont St Michel un hôtel-restaurant recherche un veilleur de nuit à temps partiel en CDI, pour assurer les nuits du vendredi et du samedi de 21h30 à 7h30.

Vous accueillez les clients, vous assurez la sécurité des personnes et des bien et vous prenez en charge la préparation du petit-déjeuné.



Numéro d'offre 86 87 87 I



Une charcuterie d'Ecocuché recherche un charcutier pour la fabrication de produit. Vos jours de repos seront le mercredi et le dimanche.Vous êtes titulaire d'un CAP ou BEP Charcuterie et vous bénéficiez de 2 ans d'expérience vous pouvez postuler à ce poste qui porte le numéro



Numéro d'offre 69 74 31 I