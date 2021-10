Insolite. Un Belge va devenir le plus jeune diplômé universitaire au monde !

Laurent Simons est un jeune Belge de seulement 9 ans, mais il devrait pourtant obtenir en décembre 2019 un diplôme universitaire en ingénierie électrique, à l'université de technologie d'Eindhoven !

Ce jeune surdoué possède un QI de 145 (on parle de surdoué à partir de 130 de QI…) et se passionne pour les études. Il a obtenu l'équivalent du baccalauréat en 2018 et poursuit actuellement une formation accélérée en ingénierie électrique, qu'il devrait logiquement valider à la fin de l'année 2019.

Même si ses parents veulent qu'il puisse profiter de son enfance, Laurent Simons souhaiterait ensuite faire un doctorat mêlant ingénierie électrique et médecine, afin de développer des organes artificiels.

Un beau projet pour celui qui hésite encore sur son futur métier : astronaute ou chirurgien cardiaque ?

En tout cas son avenir semble brillant !