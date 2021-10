Football. Le FC Rouen s'impose au bout du suspense

La première défaite de la saison en National 2 contre Chartres, lors de la dernière journée, n'aura pas terni le bon début de saison du FC Rouen. Les Diables rouges se sont imposés, dimanche 17 novembre, lors de leur 7e tour de la Coupe de France face à Gravelines (Régional 1). Si les Rouennais continuent leur parcours en Coupe, celui-ci aurait pu tourner court.

Un match jusqu'aux prolongations

Après l'ouverture du score de Sainte-Luce après une demi-heure de jeu et une maîtrise globale du match, les Rouennais se retrouvaient menés 2-1 dans les arrêts de jeu du match après deux buts des locaux. Ils auront finalement réussi à égaliser par Sahloune avant le coup de sifflet final et avant de marquer le but vainqueur lors de la prolongation par intermédiaire de Diop. Qualifiés pour le 8e tour, qui aura lieu le week-end du 7 et 8 décembre, les joueurs de David Giguel tenteront de renouer avec la victoire en championnat face à Poissy samedi 23 novembre, lors de la 12e journée de National 2. Une équipe francilienne bien moins en jambes que les Rouges et Blancs qui occupent la 12e place du classement et qui restent sur une lourde défaite à Saint-Malo lors de la dernière journée.

