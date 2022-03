Tendance Emploi : vos offres du jour

Une comptable est recherchée pour un poste en CDI à L'Aigle, vous avez un bac +2 ou une équivalence et vous êtes incollable sur l'utilisation du tableur vous pouvez postuler a cette offre dans le domaine du transport routier



Numéro d'offre 69 67 25I



Une agence de location de véhicule à Cherbourg recherche un agent de comptoir. Au programme: accueil, standard, facturation, gestion du planning de location et livraison de véhicule pour toutes personne possédant un Bac Tourisme et une expérience de 2 ans, postulez par mail recrutement@francecars.fr



Numéro d'offre 95 99 96U



On termine à Vire où l'on recherche une / un comptable pour un travail en équipe auprès de 9 collaborateurs. Vous travaillerez auprès d'une clientèle de PME et PMI, vous interviendrez dans les déclarations fiscales, la saisie comptable, la tenue et la révision des compte.

Il s'agit d'un contrat en CDI pour 35H hebdomadaire



Numéro d'offre 69 67 67I