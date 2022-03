Insolite. Ed Sheeran se déguise en Pokémon dans un karaoké au Japon

Ed Sheeran était ce week-end de la Toussaint 2019 à Tokyo, la capitale du Japon. Le lendemain de la finale de la Coupe du monde de rugby, il a décidé d'aller s'amuser en ville… mais pas n'importe comment !

Le chanteur britannique s'est carrément déguisé… en Pokémon ! Dans son costume de Ronflex, il est allé dans un karaoké du centre-ville et a décidé de chanter devant les clients médusés. Il a repris son tire Galway Girl, mais a aussi chanté un titre des Backstreet Boys, I want it. Un moment que n'ont pas manqué d'immortaliser de nombreux fans, touristes et locaux, à qui il a signé des autographes et avec qui il a posé pour des selfies.

There might not be much better in this world than @edsheeran singing Backstreet Boys in Tokyo wearing a Pokemon costume. via wagyumafia IG story pic.twitter.com/4DaxLtrZCO