France-Monde. Emmanuel Macron : une visite ambitieuse en Chine

C'est en leader européen qu'Emmanuel Macron a atterri le lundi 4 novembre 2019, à Shanghaï, capitale économique chinoise : il était accompagné non seulement de patrons français, mais également d'une ministre allemande et d'un commissaire européen. L'idée est d'empêcher désormais Pékin de jouer sur les divergences entre membres de l'UE : depuis dix ans, la Chine avait réussi à diviser les Européens en se créant un groupe d'interlocuteurs privilégiés – et dociles – en Europe de l'Est et du Sud, dans l'inattention des autres. Le réveil de ceux-ci fut dur, notamment pour Berlin en 2016, quand la principale entreprise allemande de robotique fut avalée par un concurrent chinois…

Aujourd'hui, Emmanuel Macron et Angela Merkel sont d'accord pour manœuvrer ensemble face à la Chine, ne serait-ce que pour ne pas être victimes collatérales quand Pékin finira par signer un accord commercial avec Washington…

Pour l'instant la Chine est le 7e client de la France : les exportations françaises en Chine ont progressé de 11 % dans l'aéronautique, les cosmétiques et le pharmaceutique. Mais les exportations agroalimentaires françaises ont reculé sur le marché chinois : vins et spiritueux, produits laitiers et viandes - sauf le porc… Et la Chine est le 2e fournisseur en biens de consommation : d'où un déficit français de 30 milliards d'euros par an, même si Pékin affirme que le déficit est de son côté.

La délégation économique française espérait signer cette semaine une quarantaine de contrats.

A LIRE AUSSI.

A Shanghai, Macron appelle la Chine à s'ouvrir davantage

Le président chinois à Rome pour promouvoir les "nouvelles routes de la soie"

Xi Jinping à Paris, Macron veut modérer les appétits chinois

Macron quitte Pékin sur un appel aux Européens et une commande pour Airbus

La Chine accueille "l'ami" Macron mais met en garde sur Hong Kong