Rouen. Une famille intoxiquée au monoxyde de carbone

C'est le père de famille qui a appelé les pompiers car il se sentait mal. Les secours sont intervenus, entre 6 h 35 et 9 h, le mercredi 6 novembre 2019, rue du Fort Sainte-Catherine à Rouen (Seine-Maritime), au domicile d'une famille de quatre personnes : un couple et ses deux enfants de 7 et 12 ans. Une famille, qui a été intoxiquée au monoxyde de carbone. La faute, selon les pompiers, à un dysfonctionnement sur une chaudière à gaz. L'appareil a été mis en sécurité. Les victimes ont été transportées au CHU Charles-Nicolle.

