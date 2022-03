Soirée. Big party au centrechorégraphique national

Cette soirée sur le thème du Brésil est l'occasion de découvrir de manière festive la programmation de l'année à venir et de rencontrer l'équipe du centre chorégraphique à partir de 19 h 30. Lors de cette soirée, le public pourra assister à des performances, découvrir de nouvelles esthétiques de danses avec des ateliers et surtout faire la fête grâce à des DJ. Cette soirée est ouverte à tous et place la danse au cœur de tout.

Pratique. Vendredi 8 novembre au Centre chorégraphique national. À 19 h 30. Entrée libre.

