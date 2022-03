Rouen. Formule 1 : un Grand Prixà oublier pour Pierre Gasly

Si Lewis Hamilton est devenu champion du monde pour la 6e fois lors du Grand Prix des États-Unis, dimanche 3 novembre, cette course n'aura pas souri au pilote rouennais Pierre Gasly. S'il est parti en 10e position et a réussi à rester dans les dix premiers pendant la course, le pilote a été victime d'un accrochage avec Sergio Pérez qui a endommagé une suspension et l'a obligé à abandonner. 8e au classement des pilotes, Pierre Gasly tentera de faire mieux au Grand Prix du Brésil, dimanche 17 novembre.

