Tour de France : 18ème étape : Blagnac - Brive-la-Gaillarde

Pas grand-chose à attendre de cette 18e étape entre Blagnac et Brive-la-Gaillarde ! Longue de 222,5 Km, elle ne présente absolument aucune difficulté. Ce ne sont pas, en effet, les trois cols de 4e catégorie et celui de 3e catégorie qui vont chambouler le classement général. Et ce d’autant plus, que les dix premiers de ce Tour 2012 voudront, certainement, en garder sous la pédale pour être en forme, samedi, pour le contre-la-montre individuel.

Malgré la présence de quatre cols, il n’y aura pas non plus de bouleversement au classement du Grand Prix de la montagne. Même si Frédérik Kessiakoff arrive en tête au sommet de ces différentes difficultés, sa récolte de points sera insuffisante pour dépasser Thomas Voeckler dans sa quête au maillot à pois rouges. Il n’y a pas plus de suspense pour le maillot vert. Peter Sagan possède 102 points d’avance sur André Greipel. Même s’il gagne, aujourd’hui, à Brive-la-Gaillarde, ce qui n’est pas impossible, l’Allemand sera encore loin du Slovaque. Enfin, dans la course au maillot blanc, le benjamin de ce Tour, Thibault Pinot, aura bien du mal à refaire son retard sur Tejay Van Garderen d’autant que celui-ci lui est largement supérieur dans l’exercice du contre-la-montre individuel.

Au final, le seul véritable intérêt de cette étape est de connaître le nom de son vainqueur. Assistera-t-on à une sixième victoire française sur ce Tour ? Pas impossible. Depuis le début de ce Tour, les Français ont toujours été nombreux dans les échappées. Des coureurs comme Sandy Casar, Blel Kadri, Jean-Christophe Péraud, Matthieu Ladagnous ou Samuel Dumoulin ne semblent pas avoir perdu tout espoir de décrocher une victoire d’étape. L’arrivée à Brive-la-Gaillarde constitue la dernière occasion pour eux d’y parvenir.

Pour que leur rêve devienne réalité, ils devront faire partie de la bonne échappée. Celle-ci devrait se former en début de course à moins que les équipes de sprinters, et notamment les Lotto-Belisol, essayent de verrouiller la course. Une arrivée au sprint à Brive-la-Gaillarde ne serait pas si surprenante. Elle serait même dans la logique des choses. Tout dépendra de la fraicheur des équipes de sprinters. Auront-ils assez de ressources pour aller chercher les échappés ou ceux-ci réussiront-ils à résister au retour du peloton ? Tel sera le principal intérêt de cette étape.



Benoît de Villeneuve