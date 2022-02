Bolbec. La coupe est pleine au commissariat

Unité SGP Police FO a appelé, dès le vendredi 25 octobre 2019, l'ensemble des policiers du commissariat de Bolbec (Seine-Maritime) à respecter à la lettre l'ensemble des articles du Règlement intérieur de la police nationale, et plus particulièrement l'article 181 : n'intervenir qu'en toute sécurité pour eux-mêmes et pour les citoyens. Le syndicat invite aussi l'ensemble des policiers de Bolbec à une grève illimitée des contraventions pour montrer leur mécontentement. Le syndicat tire la sonnette d'alarme, car il juge le commissariat de cette commune de 11 500 habitants à la limite de l'insalubrité. Il dénonce aussi le manque de matériel et des effectifs réduits. La coupe est pleine pour Aziza Marical, déléguée départementale adjointe de Seine-Maritime de SGP Police, qui attend toujours le début des travaux pour la construction d'un nouveau commissariat à Bolbec.

Aziza Marical Impossible de lire le son.

La DEPAFI (Direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières) prépare, négocie et suit l'exécution du budget du ministère de l'Intérieur et assure une prestation de service, d'expertise et de conseil en matière budgétaire et comptable.

L'impatience est de mise du côté d'Unité SGP Police FO, qui espère que la situation va se débloquer rapidement. Le syndicat envisage d'autres actions plus fermes si rien ne bouge.