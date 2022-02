Météo : Le beau temps de retour pour le week-end

Mercredi 18 juillet :

Le temps alternera encore une fois entre nuages et éclaircies aujourd'hui. Les nuages seront gris sur le Calvados et le Nord-Cotentin et moins présent sur la côté ouest du département de la Manche. Rassurez-vous cependant, la pluie n'est pas prévue que ce soit dans les terres ou sur les côtes.

Les températures sont comprises ce matin entre 12 et 15°, le mercure montera jusqu'à 23° cet après-midi à Avranches, Caen ou encore Saint-Lô.

Jeudi 19 juillet :

Le temps va s'améliorer au fur et à mesure de la journée qui commencera avec quelques gouttes sur le centre-Manche, du soleil partout ailleurs. Les températures seront comprises entre 16 et 18°.

L'après-midi, les averses vont glisser vers le sud-Manche et le bocage virois pour totalement disparaître en soirée. Les températures redescendent légèrement, on ne dépassera pas les 20°.

Vendredi 20 juillet :

Nous assisterons en cette fin de semaine à une journée "déluge". De la pluie, de la pluie et encore de la pluie sur nos départements bas-normands. Le même programme pour tous et toute la journée. Les averses seront cependant moins fortes et moins fréquentes en fin de journée.

Le matin, les températures seront fraîches, entre 13 et 17°. L'après-midi, nous irons dans les terres jusqu'à 20°, 18° sur les côtes avec un vent modéré.

Samedi 21 juillet :

Après quelques averses sur le Nord-Cotentin en matinée, le soleil fera progressivement son retour sur notre région. Bien entendu, il restera quelques nuages dans le ciel plus ou moins gris, mais vous pourrez aisément profiter du soleil.

Les températures restent stables à la veille, entre 13 et 17° le matin, 20° dans l'après-midi au maximum.

Dimanche 22 juillet :

Enfin le soleil sera de retour sur toute notre région, les nuages partent en week-end pour ne pas revenir avant la journée de mardi.

Les températures vont remonter progressivement, jusqu'à 18° le matin et jusqu'à 24° l'après-midi.

Ci-dessous retrouvez la météo dans votre département avec Nolwenn :