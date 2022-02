festival. Arts émergents avec Lilie's Creatures 

Le Lilie's Creatures est un nouveau venu sur la scène caennaise. Le concept ? Un festival mêlant arts musicaux, visuels et audiovisuels sur une thématique psychédélique et acidulée. Il aura lieu le 31 octobre et débutera à 16 h 30 à l'Église du Vieux Saint-Sauveur avec une expo d'artistes émergents.

L'ambiance musicale pop / folk / rock sera assurée par Charlie Quid, Indigo Birds, FAKE, A.Hawk et Harmos Draüs. Ces groupes proposeront des sets adaptés à l'acoustique de l'église pour des concerts uniques et originaux. Le collectif Las Matriarcas viendra jouer les troubles fêtes avec une performance sur la fête des morts en version psyché. Une soirée DJs sera assurée à la Garsouille à partir de 22 h 30 avec les sonorités électro de Kiper Sonus & Laohu.

Pratique. Prix libre, conseillé 5 €. À 16 h 30 à l'Église du Vieux Saint-Sauveur et 22 h 30 à la Garsouille.

