France-Monde. C1: le PSG vise la passe de trois à Bruges

Des rives brûlantes du Bosphore aux célèbres canaux de la Venise du Nord, la route tortueuse pour la qualification au second tour passe désormais par la Belgique. Et pour l'instant tout se passe comme un long fleuve tranquille.

Avec 6 points, le PSG caracole non seulement seul en tête de son groupe, mais il a déjà relégué à cinq longueurs le Real Madrid, son grand rival pour la première place.

Mieux, après sa brillante victoire inaugurale contre le Real (3-0), puis le succès difficile acquis sur le terrain hostile de Galatasaray (1-0), il ne reste que quelques point à aller décrocher pour valider son billet pour le tour suivant.

Sans Neymar, absent environ "quatre semaines" en raison d'une blessure musculaire, le club parisien s'est habitué à briller sur la scène européenne, grâce notamment à un éblouissant Angel Di Maria.

Sans Idrissa Gueye, artisan majeur des excellents début en C1, par contre, Thomas Tuchel va devoir trouver d'autres solutions pour rester souverain au milieu de terrain contre le Club Bruges.

Mbappé d'entrée de jeu ?

Seule bonne nouvelle pour l'entraîneur parisien, les retours dans le groupe de Kylian Mbappé et Edinson Cavani, qui tardent toutefois à revenir dans le onze titulaire en raison d'une longue convalescence.

Présents à Nice vendredi (victoire 4-1), Cavani est resté sur le banc au contraire de Mbappé, auteur d'une entrée remarquée en fin de match avec un but à la clé.

Quatre jours après, pourront-ils être titularisés d'entrée de jeu en Belgique ? "Je ne peux pas dire maintenant, c'est difficile", avait déclaré, prudent, Thomas Tuchel après le match de championnat.

"Je voudrais jouer chaque match avec Kylian et +Edi+, les deux nous ont manqué de longues semaines, mais on doit doser les minutes avec eux", avait-il ajouté, vendredi.

Si la tendance parait négative pour Cavani, encore un peu court, Mbappé semble avoir retrouvé toutes ses sensations après sa gêne persistante à la cuisse. Suspense...

Au cas où les deux membres de la "MCN" débuteraient sur le banc, Tuchel pourra quoi qu'il arrive s'appuyer sur ses deux Argentins Angel Di Maria et Mauro Icardi, auteurs de trois des quatre buts parisiens inscrits en C1.

Meunier, retour au pays

Irrésistible depuis le début de saison, Di Maria enchaîne les doublés et les actions de classe comme s'il vivait, à 31 ans, la meilleure forme de sa carrière en l'absence du trio Mbappé-Cavani-Neymar.

Brillant contre Madrid et Galatasaray, l'ange parisien a inscrit à Nice ses 6e et 7e buts de la saison, dont un lob réalisé en pleine course à couper le souffle !

"C'est un joueur de classe mondiale, l'a encensé son coéquipier et compatriote Leandro Paredes, vendredi. Techniquement, il est parfait".

"Il ne me surprend pas car je peux le voir chaque jour à l'entraînement, a renchéri son entraîneur. Il peut faire des choses incroyables s'il est tranquille. En ce moment, il est complètement en confiance".

Outre le flair d'Icardi, Tuchel pourra surtout compter sur Thomas Meunier, l'ancien de Bruges (2011-2016), pour prendre des renseignements sur l'adversaire.

"Ils vont jouer le titre en Belgique cette saison. Il faudra être prudent, a prévenu l'international belge, vendredi. Ce n'est pas un match gagné d'avance, il faudra faire attention. Et leur 12e homme (le public) sera très important."

Le champion de Belgique n'est pas à sous estimer. Lors de la précédente journée, les coéquipiers de l'attaquant Emmanuel Dennis avaient mené 2-0 au Santiago Bernabeu avant de voir le Real arracher le nul en fin de match ! Le PSG est averti.

