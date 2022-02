Rouen. Le Rouen Normandie Rugby renoue avec la victoire

Pour cette 8e journée de Pro D2, le vendredi 18 octobre 2019, les Lions de Rouen (Seine-Maritime) devaient redresser la barre et se battre pour s'éloigner de la zone de relégation. Face à Carcassonne, situé dans le milieu du classement, la tache des Rouennais semblait délicate pour une équipe qui n'avait pas marqué d'essai depuis quatre rencontres.

Le match

Au début de la rencontre, Rouen domine et joue en surnombre grâce à un carton jaune pour Carcassonne. Et juste avant la fin de cette période de grâce, les Rouennais ouvrent le score sur une pénalité, puis, une fois que Carcassonne est de retour au complet, les Rouennais réussissent à aplatir le ballon dans l'en-but adverse. Les visiteurs se rebellent alors et marquent deux essais pour prendre l'avantage à la mi-temps (14-10).

De retour des vestiaires, les Rouennais mettent la pression en attaque et marquent un autre essai. Les hommes de Richard Hill reprennent l'avantage, mais pas pour longtemps. Carcassonne marque deux pénalités de suite et repassent devant. Dans ce chassé-croisé spectaculaire, Rouen repasse devant à la 58e minute sur un nouvel essai pour ne plus jamais lâcher les commandes (24-20).

Les Lions profitent même de deux pénalités pour reprendre un peu d'air (30-20). Mais leurs adversaires réagissent avant le coup de sifflet final, sans pour autant reprendre le dessus (30-27). A la fin de la rencontre, les Rouennais prennent une troisième victoire qui leur permet de cumuler 13 points et de se placer à la 13e place du classement.

Les Lions doivent confirmer

Un peu de répit pour les Rouennais avant la prochaine rencontre, qui aura lieu le 1er novembre. Le Rouen Normandie Rugby se déplacera à Mont-de-Marsan. Une rencontre qui pourrait permettre aux Rouennais de prendre un peu plus de hauteur dans le classement. En effet, les deux équipes sont aux coudes à coude avec 13 points, trois victoires et cinq défaites.

