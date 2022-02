Hérouville-Saint-Clair. Il parcourt l'Amérique, à la rencontre de Normands autour du monde

"C'était exceptionnel", ce sont les premiers mots de Théo Dislaire, habitant d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados), après un voyage d'une vingtaine de jours en Amérique. "C'était fatigant mais très enrichissant."

Ce road-trip, il a pu y participer grâce au concours Normands autour du monde, organisé par Normandie Attractivité. Les cinq lauréats de la région ont eu l'opportunité de partir à l'étranger, du 8 au 28 septembre 2019, à la rencontre d'autres Normands installés dans le monde.

Théo a choisi l'Amérique, qu'il a découvert à travers cinq villes. "J'ai commencé le voyage à Buenos Aires, en Argentine, où j'ai rencontré une étudiante, après je suis allé à Bogota, en Colombie, avec un professeur d'université. La troisième étape était Quérétaro, où j'ai été accueilli par le directeur de l'agence française. Ensuite Los Angeles, Chicago et enfin Québec. À chaque fois, les Normands ont pris le temps de me faire découvrir leur ville et leurs histoires."

Articles, photos et vidéos

Tout au long du parcours, les jeunes Normands devaient produire des contenus : articles, photos et vidéos, retraçant leurs différentes étapes, et ainsi promouvoir la Normandie au-delà de ses frontières. "Nous devions également produire du contenu pour les écoles avec qui nous avons un partenariat". À son retour, Théo s'est d'ailleurs rendu dans une école maternelle à Campeaux, près de La Ferrière-Harang (Calvados). "J'ai pris à cœur cette mission parce que je trouve ça super que les enfants soient impliqués. Je leur ai ramené des souvenirs de chaque ville et j'ai échangé avec eux".

Coup de cœur pour Chicago

Ce voyage lui "a ouvert l'esprit" et l'a fait réfléchir à son avenir : "c'est vrai que la question de partir vivre à l'étranger se pose de plus en plus. J'ai eu un gros coup de cœur pour Chicago, mais je ne sais pas encore où sera ma ville d'adoption", dit-il en souriant. Un voyage qui ne fait que commencer…