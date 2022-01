Automobile. Kia XCeed, un crossoverjoyeusement tendance

Fer de lance de Kia en Europe, la dernière gamme Ceed, fabriquée en Slovaquie et composée à son lancement l'an dernier d'une berline compacte 5 portes et d'un break SW, a été élargie dernièrement par une 3e silhouette ProCeed, sorte de break de chasse aux allures de coupé 4 portes. Pas suffisant néanmoins pour l'appétit de conquête du constructeur coréen qui vient encore de l'enrichir d'un inédit XCeed. Un modèle à la croisée des genres, à la fois berline 5 portes, break et SUV, communément désigné par l'appellation "angloricaine" de "crossover".

But principal de l'exercice : faire beau, et le XCeed l'est, sa face arrière s'avérant ici - c'est rare - aussi plaisante que sa face avant. De profil, la fuite marquée de la ligne de toit, façon coupée, insuffle aussi de la tonicité à l'ensemble. Et pour l'anecdote, les portes avant, et seulement elles, sont reprises de la Ceed. Pour autant, le charmant XCeed n'en soigne pas moins les aspects pratiques. L'habitabilité se révèle fort satisfaisante pour 4 occupants, et même 5 bien sûr, plus serrés aux places arrière.

Intérieur chic

À bord, la bonne impression de départ perdure. Les habillages moussés se raccordent avec précision à des inserts noir brillant, et d'autres chromés satinés. C'est chic et proche des traitements qui font le renom des marques premium. Du reste, sur les quatre finitions proposées, les deux supérieures, Launch Édition et Premium, ne sont pas loin de ce qu'offrent les "belles allemandes" les plus racées.

Partiellement reprise de la Ceed, la planche de bord s'agrémente ici d'une instrumentation digitale de 12,3 pouces. Au centre, un très large écran central couleur tactile de 10,25 pouces cumule navigation GPS, TomTom Live et services télématiques UVO Connect : le conducteur dispose ainsi d'infos en temps réel sur les conditions de circulation, les prévisions météo, les prix des carburants, les places de stationnement, etc. Avec remises à jour gratuites durant sept ans !

Au volant, cette dernière motorisation coupleuse et passablement silencieuse, se contente de 5,6 l./100 au rythme de la circulation. Comme tous les moteurs à cylindrée réduite, le 1.4 T-GDi de 140 ch manque parfois d'un peu de souffle, mais on avance globalement bien

Prenium. Avec banquette arrière rabattable 40/20/40, sièges avant ventilés, et à commande électrique à mémoire pour le conducteur, le haut de gamme, avec 204 ch, se pose en alternative crédible à certaines "belles allemandes", sans en égaler le prix. Jaune. Dans la communication de Kia, le XCeed s'habille en Jaune Equinoxe, teinte peu prisée en général mais spectaculaire. Et une sellerie spécifique s'y associe, la dominante noire étant égayée par des surpiqûres jaunes. Il existe 11 autres couleurs. Hybride. Début 2020, le XCeed sera proposé en hybride rechargeable PHEV combinant 4 cylindres 1,6 l. essence à injection directe, moteur électrique de 44,5 kW et batterie lithium-polymère de 8,9 kWh. L'autonomie tout électrique avoisinera les 60 km. Prix. de 24 990€ à 37 590 €

