France Monde. Le drame des Kurdes en Syrie

Un nouvel engrenage s'est mis en marche au nord de la Syrie la semaine dernière avec l'invasion de l'armée turque. Objectif : détruire les milices kurdes, obsession du régime d'Ankara.

Menée avec bombardiers, artillerie lourde et blindés, l'offensive turque a les moyens d'écraser les milices kurdes. Elle a lâché sur les villages kurdes des jihadistes arabes qui ont entrepris de massacrer les habitants : d'où la fuite de ceux-ci vers le sud, par dizaines de milliers...

Vers la ligne de front

Ne pouvant plus compter sur le soutien américain depuis le retrait brutalement décidé par Donald Trump huit jours plus tôt, les chefs kurdes n'ont eu d'autre recours que d'appeler l'armée syrienne le 13 octobre. Celle-ci a aussitôt fait mouvement vers la ligne de front. Le but du gouvernement de Damas est de rétablir la souveraineté syrienne sur la zone disputée : ce qui est incompatible avec l'objectif d'Erdogan, et devrait mener à un affrontement militaire entre armées syrienne et turque dans la région de Manbij.

Mais Bachar el-Assad a le soutien des forces russes ; Vladimir Poutine risque ainsi de devoir choisir entre son protégé de Damas et ses bonnes relations avec Ankara.

Quant aux Européens, ils s'inquiètent des milliers de tueurs de Daech internés dans des camps kurdes, et sans surveillance depuis l'invasion turque. D'autant que les soupçons de connivence entre Erdogan et Daech se réveillent...

Le conflit a déjà causé la mort de plusieurs dizaines de civils.

