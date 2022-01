Caen. Appel à la mobilisation contre les féminicides place Bouchard

Deux jeunes femmes normandes, Audrey et Johanna, ont chacune été tuées par leur ex-compagnon en septembre 2019. Elles font partie des 117 victimes de féminicides recensées à ce jour. Le collectif Tadam a appelé à une marche, vendredi 11 octobre 2019 à Caen (Calvados), pour leur rendre hommage, mais également pour dénoncer les violences conjugales faites quotidiennement aux femmes.

Dénoncer le système patriarcal

Avec la participation de l'association Nous toutes 14, une centaine de personnes ont participé à ce cortège et ont défilé dans les rues Saint-Pierre et Écuyère. Les participants ont dénoncé le système patriarcal qui discrimine les femmes, mais aussi les transsexuels et les homosexuels.

