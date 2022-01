Saint-Lô. Sapeurs-pompiers, police, gendarmerie : les nombreux métiers de la sécurité intérieure

Sapeurs-pompiers, police, gendarmerie, police aux frontières, gendarmerie maritime, police scientifique, tous les acteurs de la sécurité intérieure étaient présents jeudi 10 octobre 2019 sur la plage verte de Saint-Lô (Manche), pour présenter leurs métiers ou leurs moyens opérationnels.

C'est le cas, par exemple, pour les marins pompiers de Cherbourg (Manche). Depuis quelques années maintenant, le risque terroriste est pris en compte dans leurs missions. Avec un trafic maritime et un nombre de passagers important dans la Manche, les risques de tuerie de masse existent.

Les marins pompiers ont ainsi développé des moyens opérationnels pour intervenir en toute efficacité, un dispositif appelé Damage Control.

Le Second Maître Ferdinand affecté à la compagnie des marins pompiers de Cherbourg (Manche) depuis un an nous explique :

Damage Control Impossible de lire le son.

Et pour une efficacité maximale, ces marins pompiers s'entraînent très régulièrement avec les forces d'intervention.

Lors de cette journée de la sécurité intérieure, plus d'un millier de jeunes des collèges et lycées du centre et sud Manche se sont déplacés pour découvrir une palette de métiers, mais pour certains, le choix est déjà fait. Pour David, Allan, Lucas ou Thibault, c'est sûr, ils seront gendarmes ou sapeurs-pompiers !

Collégiens Impossible de lire le son.

La journée a été rythmée par diverses démonstrations, entre autres, de sauvetage aquatique ou d'accident fictif de la circulation. De quoi faire naître de nouvelles vocations…