Rouen. Rouen : le centre commercial Saint-Sever poursuit sa transformation

La rénovation du centre commercial Saint-Sever, sur la rive gauche de Rouen (Seine-Maritime) entame sa seconde phase. De nouveaux travaux ont débuté en septembre 2019 et vont durer jusqu'à l'été 2020. "Il s'agit de partir sur la même base que la première phase de travaux pour offrir un meilleur confort pour les clients", explique Gauthier Hardouin, directeur des lieux.

+12 % de fréquentation

Au programme : changement du sol, des faux plafonds et des lumières "sur le même principe architectural que l'espace Verrerie". Des zones de jeux pour enfants et de nouvelles zones de repos seront aménagées, et le Wifi sera disponible dans l'ensemble du centre à l'issue de ces travaux.

Après l'inauguration de l'espace Verrerie en décembre 2018, Gauthier Hardouin tire un bilan positif : "Nous avons enregistré une hausse de 12 % de la fréquentation par rapport à la même période l'année précédente, avec un retour positif des clients". La fréquentation est également en hausse par rapport à 2017, avant le démarrage des travaux.

Parmi les autres changements à venir, la fermeture de l'entrée au niveau de la place des Cotonniers d'ici la fin de l'année 2019, car trop exiguë. Elle reprendra sa fonction initiale au moment de l'ouverture du centre : une issue de secours uniquement.

