Ligue Europa: Rennes accroché, Saint-Etienne noyé

Si le Stade rennais commence à prendre goût à cette C3, pour sa deuxième saison de suite dans la compétition continentale, l'arrière-goût est cette fois amer.

Dans un Roazhon Park survolté, les Rennais ont logiquement pris l'avantage sur un penalty signé Mbaye Niang en première période. Mais Les "Bhoys" ont fait déjouer les Bretons en seconde.

Fébriles, les Rennais ont à leur tour encaissé un penalty. Ils ont cru à l'égalisation sur un coup franc de Clément Grenier, sur le poteau, mais ont finalement dû concéder le nul dans ce premier duel celte.

Le groupe E a un leader surprise: les Roumains de Cluj, qui se sont imposés à domicile contre la Lazio Rome 1-0.

Saint-Etienne n'a pas non plus profité de l'Europe pour se relancer. Sa dernière victoire toutes compétitions confondues remonte au 10 août, à Dijon pour le compte de la première journée de Ligue 1.

L'ASSE a chuté sur la pelouse belge de La Gantoise, malgré un magnifique but tout en puissance de Wahbi Khazri, son premier de la saison, et un énorme cadeau du gardien adverse, qui a marqué un but grotesque contre son camp.

Les favoris au rendez-vous

Arsenal, qui se déplaçait à Francfort dans une des grosses affiches de la soirée, a déroulé grâce à ses jeunes Joseph Willock, 20 ans, Bukayo Saka, 18 ans, plus jeune buteur en C3 pour Arsenal depuis 2008 selon le statisticien Opta, et à Pierre-Emerick Aubameyang (3-0).

Les Gunners, en délicatesse en Premier League (deux victoires puis une défaite et deux nuls), profitent de l'Europe pour rebondir et prennent la tête de leur groupe.

Même score pour le Séville FC à l'extérieur contre les Azéris de Qarabag. Et trois superbes buts andalous: un magnifique coup franc de la recrue mexicaine Javier 'Chicharito' Hernandez, une subtile balle piquée de Munir El Haddadi et un ciseau d'Oliver Torres.

Avec plusieurs novices titularisés, Manchester United a eu du mal à s'imposer contre Astana, 1-0, grâce justement à un de ses jeunes Mason Greenwood, auteur de son premier but en pro à 17 ans.

Au total, 75 buts ont été marqués en 24 matches pour ce premier round de C3, avec notamment les cartons de l'AS Rome contre Basaksehir (4-0), de Bâle contre Krasnodar (5-0) et de Ludogorets contre le CSKA Moscou (5-1).

Enfin pour le Luxembourg, la soirée a été historique. Au terme d'une rencontre épique, à Nicosie, le modeste Dudelange FC s'est imposé 4-3 sur le terrain de l'Apoel. Et quel scénario ! Menant d'abord 2-0, le petit poucet luxembourgeois a vu les Chypriotes passer devant avec trois buts en quatre minutes...

Mais Dudelange a eu les ressources pour égaliser et signer la première victoire d'un club du Luxembourg en phase finale de Ligue Europa, lui qui avait déjà été le premier club du Grand-Duché qualifié en C3 l'an dernier.

