Perquisition à LFI: Mélenchon et ses coprévenus sont arrivés au tribunal pour un procès "hors norme"

"Tout ça est hors norme, disproportionné depuis le début y compris cette convocation", a déclaré à leur arrivée le député Alexis Corbière, devant un Jean-Luc Mélenchon silencieux, entouré de militants et d'une forêt de caméras.

"Nous ferons entendre des arguments (...) qui feront comprendre que depuis le début cette affaire est politique" a-t-il ajouté dans sa brève allocution, remerciant également "tous ceux qui ces derniers jours ont manifesté leur soutien".

Une cinquantaine de ces soutiens étaient rassemblés avant l'ouverture du procès devant le TGI de Bobigny, dont les portes, fermées, étaient gardées par des policiers.

"Résistance ! Résistance !", se sont-ils mis à crier à l'arrivée des prévenus, avant d'entamer une Marseillaise.

Un peu plus loin, des militants Insoumis ont installé des petits barnums blancs dans un square à proximité du tribunal, avec des banderoles sur lesquelles on peut lire "Non à la justice d'exception" "Parquet aux ordres".

Leur procès prévu sur deux jours doit débuter à 9H30 à Bobigny, où l'affaire a été dépaysée "dans un souci d'impartialité", selon le parquet général de Paris.

M. Mélenchon et ses cinq coprévenus --dont les députés Alexis Corbière et Bastien Lachaud et l'eurodéputé Manuel Bompard-- doivent comparaître pour "actes d'intimidation envers un magistrat et un dépositaire de l'autorité publique, rébellion et provocation".

Ils encourent jusqu'à 10 ans de prison, une amende de 150.000 euros et 5 ans inéligibilité.

A LIRE AUSSI.

Perquisition à LFI: procès sous tension pour Mélenchon et cinq proches

Perquisitions à LFI: Mélenchon sera jugé en correctionnelle

Perquisitions houleuses visant LFI en octobre: Mélenchon sera jugé en correctionnelle

"Chemise arrachée": ouverture du procès en appel avant une grève à Air France

Code du travail: Mélenchon promet de poursuivre la "bataille" dans "la rue"