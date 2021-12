Cette fois, c'est sur la glace du championnat de D1 que Caen va faire glisser ses patins et actionner ses crosses. Ce samedi 14 septembre, les hommes de Luc Chauvel affrontent Montpellier avec la ferme intention de lancer une saison qui doit leur permettre de faire mieux que le premier tour des play-offs. Pour l'expérimenté Pierre-Antoine Devin, cette équipe a les capacités de répondre à ses ambitions. "Je veux emmener ce groupe le plus loin possible et maintenir l'osmose qui existe entre nous".

A LIRE AUSSI.

Rugby: Toulouse et le Racing, encore un effort

Paris SG: les contrats ne sont pas remplis

Au Groenland, les chiens de traîneau menacés par la fonte des glaces

En Slovaquie, Saint-Pierre de Rome en glace, étape touristique vers le ciel

La fusion Racing-Stade Français met le rugby français en ébullition