Transfert: dernier jour agité pour le PSG, qui attend Icardi et Navas

France

Décimée par les blessures de Mbappé et Cavani et la suspension pour les trois premiers matches de Ligue des champions de Neymar, le PSG tient - à priori - sa recrue en attaque: l'attaquant argentin Mauro Icardi est attendu à Paris, selon des médias français et italiens.

L'ancien capitaine intériste, 26 ans, en conflit ouvert avec son club depuis plusieurs mois, doit passer sa visite médicale dans l'après-midi pour un prêt avec option d'achat.

Le gardien costaricien Keylor Navas est aussi attendu au PSG, en provenance du Real Madrid. Il deviendrait le gardien N.1, secondé par l'Espagnol Sergio Rico, arrivé officiellement hier à Paris en provenance de Séville. Ces recrues poussent au départ l'actuel premier gardien, Alphonse Areola, qui devrait lui rejoindre le Real en prêt.

Dans la journée, le milieu marseillais Luiz Gustavo doit être officiellement annoncé à Fenerbahçe, un accord ayant été trouvé entre les deux clubs selon le président olympien Jacques-Henri Eyraud.

L'OM pourrait compenser son départ en recrutant le Nantais Valentin Rongier, pour une quinzaine de millions d'euros, selon la presse. "Il y a des discussions", a admis Eyraud après la victoire de son équipe dimanche contre Saint-Etienne.

Italie

Le gros transfert du dernier jour pourrait concerner la Juventus, le tenant du titre, évidemment. Le défenseur allemand Jérôme Boateng (30 ans), champion du monde 2014 mais relégué sur le banc au Bayern, est cité pour aller renforcer la Juventus Turin après la grave blessure au genou de son capitaine Giorgio Chiellini. Mais si la rumeur a enflé depuis dimanche, elle semble se dégonfler ce lundi, la presse transalpine se montrant bien moins certaine d'un accord.

L'attaquant espagnol Fernando Llorente, libre après deux saisons à Tottenham, s'est engagé lundi en faveur de Naples. Le champion du monde 2010, âgé de 34 ans, aurait signé un contrat de deux ans, selon les médias italiens.

Le Milan AC devrait réaliser un échange d'attaquants avec Francfort, prêtant le Portugais Andre Silva pour recevoir en prêt le Croate Ante Rebic, sous réserve des visites médicales, selon le directeur sportif du club allemand Fredi Bobic dimanche.

Henrikh Mkhitaryan, attaquant d'Arsenal, est à Rome où il devrait s'engager avec la Roma, qui a perdu Diego Perotti pour deux mois sur blessure.

Espagne

La Liga a déjà atteint son nouveau record avec 1,3 milliard d'euros investis dans ce mercato, notamment pour Eden Hazard et Ferland Mendy au Real ou Antoine Griezmann et Frenkie de Jong au Barça.

La fièvre est retombée pour le dernier jour, le club barcelonais ayant tenté en vain d'attirer Neymar.

Le gardien du PSG Alphonse Areola est en revanche attendu au Real Madrid, après le départ de Navas.

Le FC Séville a néanmoins concrétisé la signature de +Chicharito+, Javier Hernandez, en provenance de West Ham.

Allemagne

Le mercato d'août a été marqué par les recrutements cinq étoiles de Philippe Coutinho et Ivan Perisic par le Bayern Munich, prêtés respectivement par Barcelone et l'Inter Milan.

Dortmund ayant largement fait ses emplettes en amont, la dernière journée du mercato devrait être calme.

Turquie

Falcao, le Tigre colombien en provenance de Monaco, a été accueilli hier par des milliers de supporteurs à son arrivée à Istanbul, par les supporteurs de Galatasaray. Très en forme, en famille, Falcao a semblé particulièrement heureux de rejoindre le club stambouliote.

Angleterre

Les arrivées de joueurs ne sont plus possibles depuis le 8 août, mais les départs restent autorisés.

Les feuilletons qui concernent le champion du monde français de Manchester United Paul Pogba pisté par le Real Madrid, ou encore de l'attaquant de Tottenham ciblé par la Juve Christian Eriksen semblent devoir attendre une prochaine fênêtre de mercato pour voir leur scénario rebondir.

