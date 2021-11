Hors Normandie. Lewis Capaldi lèche des biscuits et... les vend pour une association! 

Les célébrités ont parfois de drôles d'idées pour récolter des fonds pour des œuvres caritatives. La dernière en date concerne Lewis Capaldi, connu pour son titre "Someone you loved" que vous avez découvert avec Tendance Ouest.

Pour aider l'association britannique Nordoff Robbins, il s'est associé à une marque de biscuits et a décidé d'en tremper quelques-uns dans du lait et de les lécher. Puis il les a mis dans un cadre qu'il a dédicacé et ils sont maintenant en vente aux enchères!

Une bonne dose de salive... - Ebay

Lewis Capaldi trempe ses biscuits dans le lait pour une association - Ebay

L'enchérisseur le plus généreux fera don de la somme à l'association et pourra accrocher le cadre dans sa chambre...

L'enchère se termine ce mercredi 28 août 2019 à 23h38. Au moment où cet article est écrit, l'enchère la plus haute est à 1650 £ soit plus de 1800€! Vous pouvez participer en cliquant ICI.

Bizarre non? Qu'en pensez-vous?