indispensables. Sauvons les abeilles !

Depuis les années 1990, on note une forte diminution des populations d'abeilles dans le monde, que ce soit les abeilles à miel ou les abeilles sauvages. Celles-ci sont menacées par les pesticides, la pollution et les changements climatiques.

Pourtant, leur rôle est indispensable pour la biodiversité et l'équilibre de notre écosystème. Sans les abeilles, plus de 4 000 espèces de fruits et légumes n'existeraient pas car la reproduction ne serait pas assurée. Ce sont les championnes de la pollinisation.

Bien que les pesticides soient encore autorisés dans l'agriculture conventionnelle, chaque citoyen peut agir pour leur survie en adoptant des gestes simples. Par exemple, fleurissez votre jardin de plantes mellifères pour qu'elles, et d'autres pollinisateurs, puissent butiner ; passez au zéro phyto et n'utilisez que des produits naturels ; offrez-leur un toit en installant un hôtel à insectes.

