Courseulles-sur-Mer. La mission du Sénat sur le sauvetage en mer en visite dans le Calvados

Créée à la suite de l'opération qui a coûté la vie à trois bénévoles de la SNSM aux Sables d'Olonne (Vendée), la mission d'information du Sénat sur le sauvetage en mer et la sécurité maritime fait étape dans le Calvados, lundi 26 août 2019.

24 stations dans le Calvados

La vingtaine d'élus qui la composent visitera la station et le centre de formation de Ouistreham, avant de rencontrer à Courseulles-sur-mer des bénévoles de la SNSM et des maires de communes littorales. "Le département a la particularité de posséder de nombreuses stations, 24 dont neuf permanentes", note Corinne Féret, sénatrice PS du Calvados et présidente de cette mission, "notre but est de dresser un état des lieux sur le sauvetage, qui repose à 75% sur des dons".

Les sénateurs déjeuneront par ailleurs avec des représentants des autorités administratives : préfecture maritime, Cross Jobourg, Direction départementale des territoires et de la mer.

La mission se rendra dans les prochaines semaines dans le Finistère, puis le Pas-de-Calais. Elle remettra un rapport au gouvernement à la fin du mois d'octobre.