Caen. Le groupe La Manche Libre recrute dans les métiers du digital en Normandie

Le groupe La Manche Libre renforce son pôle digital en Normandie. Le groupe est constitué principalement de trois marques médias: La Manche Libre (premier hebdomadaire régional de France), Tendance Ouest (première radio indépendante de Normandie), Le Courrier Cauchois (deuxième hebdomadaire régional de France).



Cinq postes sont à pourvoir.

Rédacteur en desk

Poste en CDI, basé à Saint-Lô (Manche). Le rédacteur sera chargé de produire, en desk, du contenu viral ou du brand content pour les différentes marques du groupe. Son objectif premier restera de faire grimper les fréquentations des sites web du groupe. Doté d'une certaine aisance rédactionnelle, il saura identifier en temps réel les sujets à haute viralité. Son niveau d'orthographe doit être excellent.

Responsable web marketing

Poste en CDI basé à Saint-Lô (Manche). Le responsable web marketing aura notamment la responsabilité des réseaux sociaux des marques du groupe. Il utilisera tous les outils numériques disponibles pour développer les fréquentations des sites web du groupe, la visibilité des marques et l'abonnement.

Responsable montage audiovisuel

Poste en CDI basé à Saint-Lô (Manche). Le responsable montage audiovisuel aura en charge la fabrication et la mise en ligne de contenus audio et vidéo pour les différentes marques du groupe et particulièrement Tendance Ouest. Il s'appuiera pour cela sur les éléments apportés par les rédactions du groupe ou sur du contenu produit par lui-même. Il saura identifier et développer les formats et thématiques qui fonctionnent le mieux.

Secrétaire de rédaction web

Poste en CDI basé à Saint-Lô (Manche). Le candidat doit être rigoureux et disposer d'excellentes connaissances orthographiques (relecture, correction, réécriture) et du code typographique mais aussi avoir une vraie aisance rédactionnelle.

Développeur- Chef de projet

Poste en CDI basé à Saint-Lô (Manche). Entouré d'une équipe de développeurs web, le chef de projet aura à cœur de coordonner le travail pour mener à bien les projets de développement du groupe. Développeur lui-même, il travaillera au côté de l'équipe pour avancer les projets et les optimiser. Ces projets sont menés pour le compte de clients médias extérieurs ou internes au groupe La Manche Libre.

Pour ces cinq postes, les candidats doivent être des passionnés du digital, motivés et force de proposition. Capables de travailler seuls, ils seront également moteurs pour l'équipe.

Les candidats peuvent adresser leur candidature à recrutement@lamanchelibre.com (CV + lettre de motivation).