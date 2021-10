Cherbourg. Équeurdreville : Johnny Clegg a laissé un souvenir impérissable

Le monstre Johnny Clegg n'avait que deux dates de prévues en France lors de sa tournée internationale. Toulouse était déjà bookée. Par un heureux hasard, c'est à l'Agora d'Équeurdreville-Hainneville (Manche) que celui que l'on surnommait le "zoulou blanc" est passé, le vendredi 21 mai 2010, entre un concert à Johannesbourg et un autre au stade de Wembley, à Londres.

À cette occasion, le maire d'Équeurdreville-Hainneville, Bernard Cauvin, avait demandé à ce que Johnny Clegg dialogue avec les élèves de 5e des collèges Jules Ferry, à Querqueville, et Raymond Le Corre, à Équeurdreville, sur l'apartheid, le grand combat de l'artiste. Il avait accepté. "C'était un moment fabuleux", raconte Bernard Cauvin, "car c'était un homme d'une grande humilité, d'une grande sincérité, un humaniste. Il était capable de chanter pour des stades pleins à craquer, et, en même temps, il répondait naturellement aux enfants. De mes 40 années de vie publique, c'est probablement la plus belle rencontre que j'ai faite. C'est un grand monsieur qui vient de disparaître".

Bernard Cauvin avait promis à Johnny Clegg d'inaugurer une place au nom de Nelson Mandela, et il a tenu parole. "Ça peut paraître assez simple aujourd'hui", explique Bernard Cauvin, "mais quand on se rappelle ce qu'était l'apartheid en Afrique du Sud, ce que sa lutte signifiait… Ce monsieur, qui était blanc, et qui dansait comme les Zoulous, a quand même été menacé de mort".

À l'issue de cette rencontre incroyable, Johnny Clegg a reçu une médaille de la ville d'Équeurdreville-Hainneville et a été déclaré citoyen d'honneur. Malgré sa disparition le mardi 16 juillet 2019, la ville a gardé une trace de son passage. "On avait recomposé son visage et Johnny Clegg avait été très ému." explique l'actuel président de la cité de la Mer et ancien maire. Le portrait de Johnny Clegg, composé d'une centaine de clichés d'habitants d'Équeurdreville-Hainneville, est toujours accroché sur les murs de la maison de quartier du Puzzle. Le soir du vendredi 21 mai 2010, 1 500 spectateurs écoutaient le concert de Johnny Clegg à l'Agora.

