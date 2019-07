Adolescente disparue au Vatican: les tombes des princesses sont vides

Tendance Ouest a écrit :

Basket : un meneur américain arrive à Caen

Relégué en Nationale 1, le Caen BC poursuit son recrutement estival de bonne manière. Le club calvadosien vient d'enrôler Maurice Acker, meneur américain. Ce joueur de 32 ans jouait en Pro A à Toulon il y a trois ans et sort de deux saisons en Pro B à Lille. En 142 matchs en Pro B, il tournait à 14,6 points et 4,2 passes par rencontre. Maurice Acker rejoint donc Bryson Pope, Gaëtan Clerc, Aurélien Salmon, William Pfister, Florian Thibedore, Aurélien Rigaux, Soriah Bangura et Brice Piérard pour la saison 2019/2020.

