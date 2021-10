Caen. Football : le SM Caen et Pape Sané, c'est terminé !

En pleine période de préparation estivale, le SM Caen (Calvados) et Pape Sané ont décidé de stopper leur collaboration d'un commun d'accord. L'attaquant sénégalais arrivé en 2016 aura inscrit un but en quinze rencontres sous les couleurs malherbistes, avant deux prêts à Auxerre et Nancy.