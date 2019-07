Le dialogue interafghan reprend avec les talibans au Qatar

Tendance Ouest a écrit :

Des archéologues à l'aéroport de Caen-Carpiquet

Le projet d'extension du parking de l'aéroport de Caen-Carpiquet entraîne la réalisation d'un diagnostic archéologique sur le site. Il sera mené du 4 au 19 juillet 2019, à proximité des grands hangars théâtres de durs combats entre le 5 et le 9 juillet 1944. L'objectif du diagnostic est notamment de retrouver les vestiges des défenses allemandes et les traces éventuelles de la bataille. Le diagnostic pourrait permettre aussi d'en savoir plus sur la gestion du lieu par les troupes alliées et durant l'après-guerre.

