CAN-2019: l'Egypte, pays hôte et septuple vainqueur, éliminée dès les 8es

Après le Maroc éliminé par le Bénin vendredi et le Cameroun, tenant du titre, battu en début de soirée par le Nigeria, c'est un nouveau favori qui chute à la CAN. Les Sud-Africains se sont imposés grâce à un but de Thembinkosi Lorch à la 85e minute.

