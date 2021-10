Champsecret. De nouveaux territoires pour la grande AOP Camembert de Normandie

Une nouvelle étape avec le lancement lundi 8 juillet 2019 pour 2 mois, d'une consultation sur la nouvelle aire géographique de 1181 communes Normandes, où il sera uniquement possible, à partir de 2021, de produire du Camembert de Normandie. Cette aire, définie par un collectif d'experts, sera environ 10% plus grande que celle qui avait été définie en 2007.

Cette nouvelle aire devrait permettre à davantage de producteurs de bénéficier de ressources financières plus importantes, grâce au lait fournit pour cette AOP, et aux fromagers d'avoir l'assurance d'une quantité suffisante de lait produite, pour assurer leurs fabrications. Les explications de Patrick Mercier, agriculteur producteur de camembert à Champsecret (Orne) et président de l'Organisme de Défense et de Gestion pour le Camembert de Normandie :

Patrick Mercier Impossible de lire le son.

Il ne s'agit là que d'un des aspects de la refonte en cours du cahier des charges du Camembert, d'où la durée de la procédure, qui est prévue pour ne s'achever qu'en 2021.

A LIRE AUSSI.

Camembert au lait cru contre fromage pasteurisé : un point partout ?

Normandie : "Vachement normand", une nouvelle marque de lait sans OGM