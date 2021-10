Bayeux. Médiévales de Bayeux: un voyage dans le temps fantastique et familial

Les Médiévales reviennent en plein cœur du vieux Bayeux les 5, 6 et 7 Juillet 2019. Cet événement de grande ampleur réunit entre 40 et 50 000 personnes à travers de nombreuses animations, accessibles à toute la famille.

Tout a commencé il y a 33 ans, avec un tout petit marché installé près de la cathédrale de Bayeux. D'année en année le programme s'étend, aujourd'hui il captive un large public sur différentes époques du Moyen Âge. La force des Médiévales, c'est son renouvellement à chaque édition : toujours apporter une nouvelle thématique.

Classée au 3e rang des fêtes médiévales de France (après Provins et Dinan), la ville de Bayeux a choisi le thème "Fantastique" pour cette nouvelle édition. Écoutez David Lemaresquier, maire adjoint en charge de la culture et de la vie associative à Bayeux :

Si possible venez déguisés Impossible de lire le son.

Spectacles de rue, reconstitutions historiques ou encore grande parade vendredi soir à 22h30, vous trouverez forcément une animation à votre goût ce week-end. Au total, les Médiévales rassemblent plus de 27 représentations de spectacles vivants et 14 compagnies qui vont déambuler dans les rues. Vous êtes invités à venir déguisés en tenue moyenâgeuse, pour vivre encore plus intensément ce rendez-vous. L'accès est libre, la restauration possible sur place.

Pour découvrir tout le programme de la 33e édition des Médiévales de Bayeux c'est ici.

• Lire aussi. Archéologie à Lillebonne : "On ne s'attendait pas à de tels résultats"

• Lire aussi. Les médiévales de Clères en Renaissance pour les 100 ans du parc

• Lire aussi. Parc Ornavik : la future église du village en construction



A LIRE AUSSI.

Prenez date pour les Médiévales !