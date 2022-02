Caen. Le fantastique va envahir les 33ème Médiévales de Bayeux

Le thème des 33e Médiévales de Bayeux (Calvados) sonnait comme une évidence pour les services culturels de la ville. Comme un clin d'œil à la Tapisserie Games of Thrones qui arrivera en septembre prochain, c'est le fantastique qui a été choisi pour cet événement classé troisième des fêtes médiévales en France, derrière Provins et Dinan. Comme à l'habitude, l'événement aura lieu au début de la période estivale, le week-end du 5 au 7 juillet 2019.

Gigantesque parade nocturne

Faunes, trolls, elfes et des dizaines de créatures fantastiques déambuleront dans les rues pavées de la cité. Un gigantesque dragon de 3 m de long sur 2 m de haut ne passera pas non plus inaperçu. Cette année, c'est notamment sur la parade que les organisateurs "mettent le paquet", aux dires d'Adeline Flambard, en charge de la programmation.

Adeline Flambard, en charge de la programmation des Médiévales et David Lemaresquier, maire-adjoint à la culture de Bayeux. - Léa Quinio

Il s'agira d'une parade nocturne, à partir de 22 h 30 le vendredi 5 juillet 2019. L'élu à la culture, David Lemaresquier, y tient : "C'est LE gros temps fort de l'événement. On part sur l'idée qu'il tient aussi à ce que les gens viennent costumés. On a des échassiers, quinze compagnies de spectacle vivant qui seront là. Ce sera poétique et lumineux".

Recherche de bénévoles

Outre cette parade, de plus en plus rare en France, le programme se fait riche avec un marché médiéval nocturne animé par plus de 150 artisans, des spectacles de rue, un jardin des jeux, un salon du livre et trois parcours de déambulations. Pour mener à bien cette belle fête médiévale et atteindre un objectif de 45 000 visiteurs, au cœur d'un secteur composé de maisons à pans de bois des XIIIe et XIVe siècles, l'organisation fait appel aux bénévoles pour la première fois.

Chiffres clés : 150 exposants sur le marché, 60 rendez-vous, 10 auteurs sur le salon du livre, un chantier médiéval

"On n'a pas une pénurie de bras même si on a besoin de monde pour faire grossir l'activité de la parade. Mais c'est important de créer du lien les uns avec les autres", poursuit David Lemaresquier. Les intéressés peuvent s'inscrire auprès des services de l'action culturelle de la ville au 02 31 92 03 30.