Chuck dans Thor 2

Héros de la série Chuck, aujourd'hui terminée, Zachari Levy pourrait profiter du départ de Josh Dallas afin d'incarner le maître épéiste Fandral, membre du Trio palatin ("Warriors Three" en version originale). M. Dallas a préféré se consacrer à la deuxième saison d'Once Upon a Time, plutôt qu'à un retour dans l'univers imaginé par Stan Lee et Jack Kirby.

En cas d'accord, Zachari Levy se tiendra aux côtés de Tadanobu Asano et Ray Stevenson pour compléter le Trio palatin, fidèle soutien de Thor, dieu du tonnerre toujours campé par Chris Hemsworth.

Alan Taylor prend la suite de Kenneth Branagh à la réalisation du film à grand spectacle, dont le tournage est prévu en juillet, pour une sortie prévue fin 2013.