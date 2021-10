Hors Normandie. "Breaking Bad": les acteurs ont-ils annoncé le début du tournage du film ?

La série à succès Breaking Bad est terminée depuis un long moment maintenant. Il s'est toujours murmuré à Hollywood qu'un film pourrait avoir lieu.

En effet, Bryan Cranston et Aaron Paul, les deux acteurs emblématiques de la série, viennent de poster le même tweet sur leur compte respectif. Il n'en faut pas plus aux fans de la série pour y voir une annonce future et imminente !

Sur les deux posts, on peut voir un cliché en noir et blanc de deux ânes. Et si on se fie au thème de la série, à savoir la drogue, il semblerait que les deux animaux soient des mules : un terme qui est également utilisé pour qualifier les gens qui transportent illégalement des substances illicites. En légende, on peut simplement lire "Soon" qui se traduit par "bientôt". Tous ces signaux sembleraient donc bien vouloir dire qu'un film est sur le point de voir le jour. Et sa venue pourrait être beaucoup plus imminente qu'on ne le pense !

Affaire à suivre !

