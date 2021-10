Euro-Espoirs: L'équipe de France en demi-finale et aux JO

Avec sept points, la France, qui n'avait plus participé aux JO depuis 1996 chez les garçons, termine en effet meilleure deuxième des trois groupes de l'Euro organisé en Italie et à Saint-Marin. L'autre demi-finale opposera la Roumanie et l'Allemagne.

A LIRE AUSSI.

Bleues : la France lance "son" Mondial-2019 féminin à domicile avec quelques imprévus

Bleues : la France lance "son" Mondial-2019 féminin à domicile

Mondial-2019: la France passe à l'heure du foot féminin

Hand: France-Russie, comme on se retrouve !

Coupe Davis: Noah laisse Monfils au piquet