Les champions du monde ont marqué par Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder, Florian Thauvin et Kurt Zouma et profitent de la défaite de la Turquie en Islande (2-1) pour reprendre la tête du groupe H, à égalité de points avec les Trucs et les Islandais.

