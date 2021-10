Gonfreville-Caillot. Près du Havre : soirée éducation aux écrans

Les enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans. À Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime) la municipalité a été alertée par une enseignante de l'école maternelle Langevin Wallon il y a quelques mois, observant des difficultés d'attention, un manque de sommeil et des problèmes d'apprentissage chez les élèves. La mise a voulu mettre en place un plan d'actions, en partenariat avec la communauté urbaine du Havre, pour réduire d'ici 2020 l'utilisation des écrans chez les jeunes Gonfrevillais.

Plus de risques que d'avantages

Dans ce cadre, une soirée sur le thème de l'usage abusif des écrans est organisée jeudi 6 juin 2019. Elle est destinée aux parents d'élèves et aux jeunes. L'Académie des sciences a démontré qu'avant deux ans, les écrans non interactifs peuvent (comme la télé) peuvent avoir des effets négatifs : prise de poids, retard de langage, déficit d'attention, risque d'adopter une attitude passive face au monde. Après six ans, la possession d'une console ou d'une tablette personnelle présente plus de risques de d'avantages.

