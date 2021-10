Hors Normandie. La vie là-bas, le clip de Toofan et Louane

Toofan est un duo togolais qui a déjà presque 15 ans d'existence. A la base un trio, le groupe est maintenant composé de Master Just et Barabas. Bien connu en Afrique, le duo a composé la musique de la Coupe d'Afrique des nations de football 2012 et 2015.

Pour partir à la conquête de la France, les voici accompagnés de la chanteuse Louane dans "La vie là-bas", une chanson rythmée et sérieuse sur la migration. Le titre est disponible sur leur album sorti en 2018 et qui s'appelle "Conquistadors". Le résultat est parfait pour cette saison estivale, découvrez la vidéo:

A LIRE AUSSI.

Entre Abidjan et Lagos, des enfants migrants qui veulent "s'occuper d'eux-mêmes"

"Pour rien au monde, je ne le referai": le récit sans tabou d'un migrant ivoirien