Le Brexit flotte toujours

Poussée dehors par les dirigeants de son propre parti, Theresa May quittera ses fonctions le vendredi 7 juin.

Trois jours après s'ouvrira sa succession. Sont en piste : le député Graham Brady, "brexiter" dur et principal artisan de la chute de Mme May ; Dominic Raab, éphémère ministre du Brexit ; Jeremy Hunt, actuel ministre des Affaires étrangères ; Rory Stewart, actuel ministre du Développement... Mais le favori est l'excentrique Boris Johnson, 54 ans, ex-maire de Londres, ex-ministre des Affaires étrangères, ex-europhile devenu pro-Brexit.

Un opportuniste

Détesté de la majorité des Britanniques qui le tiennent pour un irresponsable, mais adoré par la plupart des 125 000 membres du parti conservateur, qui l'appellent "Bo Jo". D'où ses fortes chances de succéder à Mme May au 10 Downing street... Les sondages prédisant un effondrement électoral conservateur face au Brexit Party du vociférant Nigel Farage, le tempétueux Johnson fait figure de seul rempart possible. Même ceux des députés conservateurs qui ne le supportent pas commencent bon gré mal gré à se faire une raison. Célèbre pour son opportunisme et son absence de convictions politiques, "Bo Jo" réussira-t-il maintenant ce que Theresa May a raté en 34 mois : mettre en œuvre le Brexit voté par les Britanniques il y a trois ans ? Ou s'enlisera-t-il à son tour dans le bourbier de la Chambre de communes ? Il prépare déjà une alliance avec l'actuelle ministre du Travail, Amber Rudd. Qui est, pour sa part... résolument pro-UE.

