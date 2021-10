Coupe du Roi: Valence enfonce Barcelone 2-1 pour décrocher son 8e trophée

Dans la touffeur du stade Benito-Villamarin de Séville, les Valenciens ont frappé en contre par Gameiro (21e) et Rodrigo Moreno (33e). Et le Barça, encore marqué par sa récente humiliation européenne, n'a pu que réduire le score par son capitaine Lionel Messi (73e), ratant le doublé Liga-Coupe et laissant Valence filer vers le huitième sacre en Coupe du Roi de son histoire, le premier depuis 2008.

