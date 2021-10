Équeurdreville. Manche : les corps de deux femmes retrouvés dans une maison

Les corps de deux femmes, sans vie, ont été découverts mardi 21 mai 2019 en soirée dans une maison à Equerdreuville, commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), par les sapeurs pompiers.

Les victimes sont de la même famille, une mère octogénaire et sa fille âgée d'une soixantaine d'années. Une troisième personne, la seconde fille de la famille, présente au moment des faits, semble souffrir de troubles psychologiques et a été hospitalisée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ces décès, mais la piste criminelle ne semble pas être privilégiée pour l'instant, selon Yves Le Clair, le procureur de la République de Cherbourg, à nos confrères de La Manche Libre.

