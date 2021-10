Caen. Bon plan : aller aux festivals de Normandie en TER pour 10 euros

Un bon plan pour les festivaliers normands : la Région Normandie et la SNCF vont proposer une tarification spéciale pour se rendre à cinq festivals de la région en TER. Les voyageurs pourront acheter un billet aller-retour au tarif unique de 10 € depuis toutes les gares de Normandie. Il faudra seulement présenter son ticket d'entrée pour le festival pour profiter de cette offre.

Les festivals

Les cinq festivals normands partenaires de l'opération sont :

• Jazz sous les Pommiers du vendredi 24 mai au samedi 1er juin 2019 à Coutances (Manche)

• Les Papillons de Nuit du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2019 à Saint-Laurent-de-Cuves (Manche)

• Rock in Évreux du vendredi 28 au dimanche 30 juin 2019 à Évreux (Eure)

• Beauregard du jeudi 4 au dimanche 7 juillet 2019 à Hérouville-Saint-Clair (Calvados)

• Art Sonic les vendredi 19 et samedi 20 juillet à Briouze (Orne).



L'offre est valable durant toute la durée des festivals. Il suffira au voyageur de présenter son billet de concert lors du contrôle de l'agent SNCF pour valider l'opération. Pour obtenir plus d'informations et pour acheter des billets, rendez-vous sur www.ter.sncf.com et sur l'appli SNCF.

www.ter.sncf.com

