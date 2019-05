La tournée Aérolive débutera le 8 mai 2019

Animé par l'envie de promouvoir la scène musicale normande, le label TFT organisera à partir du 8 mai 2019 une quatrième tournée de son festival Aérolive.

Véritable événement itinérant, le Festival Aérolive traversera la Normandie pour 25 dates répartie dans 15 villes de la région. Comme l'explique Yoann Delaunay, coordinateur de la tournée, le label TFT propose à des organisateurs d'événements comme les municipalités, les comités des fêtes ou d'autres festivals des solutions clé en main pour compléter leur programmation ou animer leur territoire.

Deux apéro-concert à Maizet dans le Calvados ouvriront la tournée avant une soirée carte blanche laissée à l'associaton Rast'Art le 10 et une soirée de lancement officielle le 11 mai.

La suite du mois de mai se déroulera du côté de Louvigny le 18 mai, Evreux le 25 et Vernon les 31 mai et 1er juin.

En juin, le Festival Aérolive posera ses valises à Cisai Saint-Aubin à l'occasion du Biches Festival du vendredi 14 au dimanche 16, animera les fêtes de la musique de Saint-Lô et Evreux le 21 et ira à Villers sur Mer pour le Sable Show.

Pour le début de l'été, c'est à Bernay qu'il sera possible de retrouver la programmation du festival avec deux dates à Bernay les 4 et 5 juillet. Ensuite, l'événement ira à Agon-Coutainville le samedi 13 et Jullouville le vendredi 19. C'est une étape calvadosienne à Colleville-Montgomery que le label TFT terminera son mois de juillet.

Mois exclusivement manchois en août pour le collectif TFT. Le Festival Aérolive sera à Agon-Coutainville les 2, 3 et 4 août. S'en suivront deux autres étapes à Jullouville le 9 et à Barfleur le 31 août et le 1er septembre à l'occasion du festival Musikensaire.

Les 6 et 7 septembre, le Festival Aérolive participera au retour du Festival "La Revoyure" de la Ferté Macé dans l'Orne avant de reprendre la route direction Louviers le 21 et Touffreville le vendredi 27 pour un concert de clôture plein de surprise.

Comme l'explique Yoann Delaunay, chaque année, le Festival Aérolive réunit près de 25 000 personnes et cette année encore, de belles découvertes seront à faire partie la programmation de l'événement.

Sur chaque date, une partie des artistes normands du Festival Aérolive est à retrouver. La liste complète des dates et des artistes présents sur chaque étape du Festival Aérolive est disponible sur le site tftlabel.com.

Line up

Sweet Olive (funk/pop/soul/jazz)

Embrasse moi (pop)

The World (pop/new wave)

Jyeuhair (hiphop)

Adrien Legrand (pop/chason française)

Akasha Sax Dub & Bone (reggae/dub/electro)

Khalifa (reggae)

Trotski Nautique (lo-fi/pop)

Marcus & the Cookiemonky (hip hop)

Shape (rock alternatif)

Samba de la muerte (electro/pop/sono mondiale)

Barlem B (reggae)

Fama & Tonton's Friends (afro-blues)

Cememted Minds (post punk)

Adelys (pop)

Jimy Usedboots (blues fusion)

Mandé (musique du monde)

For The Hackers (pop/rock/électro)

Mos-B (pop/RnB/soul/funk)

Bafang (afro-rock)

Bye Bye Leone (indie pop)

The Goaties (rock/punk)

Fiervilla (rythm & blues/garage)

Tito Candela (eltreo/tropical/soul)

Earplugs (electro)

Pan D (rock)

Cannibale (psycho/tropical/rock)

Surboum Torride (chanson)

Jean Paul Dub (dub)

Dôgo Foly (world music/afro beat)

The Goggs (rock)

King Biscuit (blues)